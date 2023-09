Golf | al via la Solheim Cup 2023 In Andalusia il Team Europe cerca uno storico tris

Leggi su oasport

(Di martedì 19 settembre 2023) Venerdì 22 settembre prenderà il via la 18a edizione dellaCup, sentitissima competizione in cui le miglioriiste degli Stati Uniti sfidano una squadra composta dalla migliori giocatrici del vecchio continente in tre giorni il cui format ricalca quasi perfettamente quello reso ormai un classico dalla Ryder Cup. L’edizione di quest’anno si terrà in Spagna e più precisamente insul percorso del Finca Cortesin. Ilo sarà guidato per la prima volta dalla capitana Suzann Pettersen, una che ha scritto capitoli importantissimi dellaCup nelle sue nove partecipazioni, compreso l’indimenticabile putt per la vittoria nel 2019. Col suoandrà a caccia di unoterzo successo consecutivo, obiettivo raggiunto in ...