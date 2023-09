Gli esperti | ' rendere disponibili quanto prima tutti i vaccini anti-Covid aggiornati'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Per un efficace contenimento del virus SarS-CoV2, è “necessariotutte le opzioni terapeutiche aggiornate in modo da far fronte alle nuove mutazioni del virus, in vista della campagna d'autunno”. Èsostengono in una nota infettivologi, medici di famiglia e farmacisti, in un confronto aperto con Moderna, in riferimento all'aumento dei casi positivi al, provocato in modo particolare dalla diffusione di Eris o variante EG.5. “Il vaccino aggiornato di Moderna fornisce protezione contro le varicircollegate a Omicron, compresa la sottovariante XBB.1.5 – spiega Cinzia Marano, Medical Director di Moderna Italia – Ad oggi, il vaccino aggiornato di Moderna è l'unico con ...