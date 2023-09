Gli attivisti green colorano il fiume | strage di pesci

(Di martedì 19 settembre 2023) La città alsaziana di Colmar, poco distante dal confine con la Germania, comincia a vedere… iverdi. Sabato scorso gli eco-teppisti di Extinction Rebellion hanno rovesciato nei canali delLauch un colorante in segno di protesta, provocando la moria di numerosi. La tintura impiegata dai facinorosi è a base di fluoresceina, un colorante organico dall’elevata fluorescenza che assume il caratteristico cromatismo verde una volta a contatto con l’acqua. Adesso la “piccola Venezia” francese, com’è chiamata dai suoi abitanti, non ha più nulla da invidiare al capoluogo veneto: l’episodio ricorda quanto avvenuto il 28 maggio nella Serenissima. A differenza di Colmar, dove il gruppo Extinction Rebellion di Strasburgo ha rivendicato l’iniziativa, i responsabili di Venezia non sono mai stati identificati. Eco-teppisti in ...

Curiosità: L'attivismo è un'attività finalizzata a produrre un cambiamento sociale o politico ed è spesso intesa anche come sinonimo di protesta o dissenso. I termini "attivismo" e "attivista" vengono rispettivamente dal francese activisme e activiste e furono coniati dalla stampa belga nel 1916 con riferimento al movimento Flamingant.

