Gli attivisti delle tende la buttano in caciara | festa stile rave nell’ex Cinema Splendor Residenti furiosi

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 19 settembre 2023) Gliinsediati all’exdi Milano contro il caro affitti se la suonano e se la cantano: letteralmente. L’occupazionemultisale allunga i tempi e alza il volume: dopo aver annunciato un presidio per il weekend, ora gli studenti universitari non solo cambiano il calendario dell’occupazione, ma la stessa agendaattività. Con il cartellone protestatario che punteggia l’occupazione abusiva che si anima di feste. Notte alcoliche. E balli fino all’alba. Come quello che sabato ha agitato il sonno dei poveridella zona. Altro che una due giorni – sulla carta la ripresa della causa congelata per la pausa estiva era inizialmente limitata a sabato e domenica scorsa – di «dibattito su tre temi: università, ...