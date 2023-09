(Di martedì 19 settembre 2023) Torno su quanto accaduto a Caselle sabato 16 settembre ed all'apparecchio delleperché si continuano a leggere grandi menzogne riguardo il ruolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Che dal dopoguerra in poi l’Italia non sia più stata una nazione per aviatori è ben noto, fatichiamo ad avere compagnie aeree, le nostre scuole di volo arrivano a malapena al pareggio di bilancio e degli oltre cento aeroclub nazionali, enti morali, ben pochi hanno flotte e un numero sufficiente di soci per andare avanti. Insomma, la base del tessuto aeronautico nazionale andrebbe rinnovata esattamente come molte strade, scuole e vecchie leggi. Ma mentre certi “brand” italiani divenuti celebri e orgoglio nazionale ce li siamo giocati facendoli fallire o vendendoli, con lenon lo si può fare, sono parte ...

Curiosità: La dimostrazione per assurdo (per cui si usa anche la locuzione latina reductio ad absurdum), nota anche come ragionamento per assurdo, è un tipo di argomentazione logica nella quale, muovendo dalla negazione della tesi che si intende sostenere e facendone seguire una sequenza di passaggi logico-deduttivi, si giunge a una conclusione incoerente e contraddittoria. Tale risultato, nella logica argomentativa, confermerebbe l'ipotesi iniziale, per mezzo della falsificazione della sua negazione. È una delle principali forme di dimostrazione matematica.

Daniel Craig non è abbastanza sexy per interpretare James Bonddubbi di Martin Campbell, il regista di Casino ......di responsabilità e di serotonina era vincolata a una serie di sotterfugi che le sembravano,... nonostante fosse il 7 gennaio, ora dal vetro le si rivelavanoanonimi tetti spioventi e...

Gli assurdi attacchi contro le Frecce Tricolori Panorama

Daniel Craig non abbastanza sexy per James Bond Gli assurdi ... Cinematographe.it

I resti apparterebbero a tessuti cerebrali e cutanei di mummie decedute in momenti diversi. Insomma, in questa storia ci sono tutti gli ingredienti per di una evidente opera di manomissione dagli ...La tragedia di Caselle ha dato spazio ai noti critici spaventati forse dai componenti delle Frecce Tricolori, esempio di giovani sani che forse non piacciono ad una certa politica ...