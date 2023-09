Giuntoli a caccia del post Pogba | ecco i nomi sulla lista

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 19 settembre 2023) I bianconeri quest’anno sono fuori dall’Europa ma il direttore sportivo in settimana sarà attento ad eventuali nuovi giocatori da inserire in organico Vittoria convincente e molto attesa per la Juventus che dopo un buon inizio di campionato contro squadre alla portata era chiamata a dimostrare anche nel primo scontro diretto dell’anno. E quella con la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.