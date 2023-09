Giugliano in Campania | arrestati 2 fratelli

(Di martedì 19 settembre 2023) per furto aggravato in supermercato. Recuperata la refurtiva e veicolo sequestrato dai Carabinieri Questa notte aini carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per furto aggravato in concorso iA. e B.G. di 32 e 34 anni, del posto e già noti alle forze dell’ordine. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti a via Pigna dove vi era segnalata la presenza di 4 persone che si erano intrufolate nel supermercato Decò. I 4, a bordo di una fiat punto, avevano appena rubato un motore di refrigerazione che era nel cortile dell’esercizio commerciale. L’utilitaria a quel punto esce dal cancello poco prima forzato ma la gazzella dell’Arma arriva giusto in tempo per sbarrargli la strada. I duevengono fermati mentre gli altri 2 complici ...

Curiosità: Giugliano in Campania ( AFI : [u'ano i kam'panja], comunemente chiamato Giugliano) è un comune italiano di 123 607 abitanti della città metropolitana di Napoli in Campania. È il primo comune d'Italia per popolazione tra i non capoluoghi di provincia e l'unico fra questi al di sopra dei 100 000 abitanti, nonché il secondo nella città metropolitana e terzo della Campania.

una grande area vulcanica attiva, originata 60 - 80 mila anni fa, situata ad ovest di Napoli, che include i comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto e Giugliano in Campania.

