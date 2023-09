Giro di Lombardia 2023 | svelato il percorso Si arriva a Bergamo | Passo di Ganda cruciale

(Di martedì 19 settembre 2023) Si entra nella parte finale della stagione ciclistica e il principale appuntamento nel mese di ottobre, come di consueto, è quello deldi. La classica delle foglie morte, ultima monumento del, giungerà quest’anno alla 117a edizione che si consumerà sabato 7 ottobre. Questa mattina è statoufficialmente il: si parte da Como perre a, ben 238 chilometri con 4400 metri di dislivello e tantissima salita, specie nella parte centrale. L’ascesa al Ghisallo arriverà dopo 30 km e sarà lunga 8 km con pendenze non impegnative. Le salite principali arriveranno dopo 90 chilometri: in rapida successione i corridori affronteranno la Roncola, 9,4 chilometri con una pendenza media del 6,6% e una punta al 17%, Berbenno (6,8 km al 4,6%), ...

Curiosità: Il Giro di Lombardia (ufficialmente Il Lombardia) è una corsa in linea maschile del ciclismo su strada professionistico (dal 2009 fa parte dell'UCI World Tour), che si svolge in Lombardia, ogni anno, nel mese di ottobre (nel 2012 è stata anticipata all'ultimo sabato di settembre): considerata una delle cinque classiche monumento, è una delle classiche del Trittico d'autunno, detta anche la classica delle foglie morte, ed è tradizionalmente la corsa che chiude ufficialmente la stagione ciclistica italiana.

Tadej Pogacar per il tris; Remco Evenepoel per centrare la doppietta con la Liegi; Primoz Roglic per dimenticare il terzo posto della Vuelta. Saranno loro tre i favoriti del Giro di Lombardia, edizion ...