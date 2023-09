Giro di Lombardia 2023 | sarà parterre de roi | dopo Pogacar e Evenepoel | c’è anche Roglic

(Di martedì 19 settembre 2023) Oggi è stata la giornata dell’annuncio del percorso della 117a edizione deldi. La classica delle foglie mortel’ultima Monumento della stagione e presenterà un tracciato durissimo tra Como e Bergamo, con quasi 238 chilometri e 4400 metri di dislivello. Tanti saranno i protagonisti al via di una corsa che regala sempre grande spettacolo. Tadej Poga?ar ha già da tempo inserito questo appuntamento nei suoi programmi, con l’obiettivo di vincere questa corsa per la terza volta consecutiva. Al via d ciRemco, uscito in grande spolvero dalla Vuelta a Españacon ben tre successi di tappa e la maglia a pois. Finalmente andrà in scena il duello tra questi due interpreti,che alla Liegi-Bastogne-Liegi era ...

Curiosità: Il Giro di Lombardia (ufficialmente Il Lombardia) è una corsa in linea maschile del ciclismo su strada professionistico (dal 2009 fa parte dell'UCI World Tour), che si svolge in Lombardia, ogni anno, nel mese di ottobre (nel 2012 è stata anticipata all'ultimo sabato di settembre): considerata una delle cinque classiche monumento, è una delle classiche del Trittico d'autunno, detta anche la classica delle foglie morte, ed è tradizionalmente la corsa che chiude ufficialmente la stagione ciclistica italiana.

Tadej Pogacar per il tris; Remco Evenepoel per centrare la doppietta con la Liegi; Primoz Roglic per dimenticare il terzo posto della Vuelta. Saranno loro tre i favoriti del Giro di Lombardia, edizion ...Da lì si scenderà velocemente da Costa Valle Imagna verso il fondovalle per poi intraprendere le più dolci ascese di Berbenno, Passo della Crocetta e Zambla Alta, affrontata dal versante di Oltre il ...