Giornate Europee del Patrimonio | un laboratorio didattico nel Chiostro di Santa Sofia

Curiosità: Le giornate europee del patrimonio, promosse dal Consiglio d'Europa con l'appoggio della Commissione europea, dal 1991 aprono ai cittadini le porte di monumenti e siti storici, artistici e naturalistici.

Tornano sabato 23 e domenica 24 settembre le GEP "del Patrimonio ( European Heritage Days ) , la più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa. Nelle duesaranno organizzate visite guidate, aperture ...Sabato 23 e domenica 24 settembre 2023 tornano ledel Patrimonio (European Heritage Days), uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, che coinvolge decine di Paesi in tutto il continente. Si tratta di un weekend davvero speciale, ...

In occasione delle Giornate europee del patrimonio del 23 e 24 settembre 2023, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Parma e ...