Giorgia Meloni | le minacce dei migranti | “Morirai | stai attenta a tua figlia”

(Di martedì 19 settembre 2023) L’odio corre su Telegram. La visita dia Lampedusa, insieme al presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, ha infatti scatenato l’ira deisulle chat. E così, come riporta ilGiornale, sui canali Telegram dove si fa un gran parlare delle partenze verso l’Italia, sono arrivatedurissime e inquietanti contro: “presto, razzista put**na di m**da”, avrebbe scritto contro il premier tal Issa, guineano pronto a pronto a partire per l’Italia. Ma non finisce qui. Nel mirino finisce anche la famiglia di. Parole durissime vengono usate anche contro la: “Smetti di parlare, hai unazitta”. Poi ...

Curiosità: Giorgia Meloni (Roma, 15 gennaio 1977) è una politica italiana, dal 22 ottobre 2022 Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.

La presidente del Consiglio,, è arrivata a New York dove parteciperà all'assemblea generale dell'Onu. Dopo l'apertura dei lavori " tra gli altri, sono in programma gli interventi del segretario generale, Antonio ...Si è convinta anche, che ha consentito l'operazione. Ma ancora non c'è stato il closing. Per questa ragione il premier ha ripreso pubblicamente il commissario europeo Gentiloni. Ma l'...

Onu, Giorgia Meloni stasera a New York Adnkronos

Il Presidente Meloni alla 78ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite Governo

La scorsa domenica ci ha detto molto su ciò che accadrà sulla scena politica italiana e continentale da ora fino alle porte dell’estate ...Nuova puntata del talk show di Rete 4 con Bianca Berlinguer pronta a trattare i temi più discussi e a tenere a bada uno scoppiettante Mauro.