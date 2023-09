Giorgetti | «L' aumento dei tassi ha tolto 14 miliardi alla Manovra»

(Di martedì 19 settembre 2023) "In Europa, è evidente che siamo tutti in una situazione difficile a livello economico. È chiaro che la politica monetaria restrittiva aveva l'obiettivo di frenare la crescita economica, e devo dire che ci è riuscita brillantemente", ha dichiarato il ministro dell'Economia, Giancarlo, nel suo intervento al convegno "Le Buone Leggi: Semplificare per far ripartire l'Italia". Ha precisato inoltre che l'obiettivo di riportare l'inflazione al 2% "è ancora lontano, ma è evidente che l'economia si stia rallentando, sia in Germania che, purtroppo, anche da noi e negli altri paesi". "Certamente, per coloro che sono indebitati, l'deinon è stato positivo. Noi abbiamo un debito, e quindi lo spread didi interesse rispetto all'anno scorso fa sì che ladi bilancio sia stata ...

Curiosità: Giancarlo Giorgetti (Cazzago Brabbia, 16 dicembre 1966) è un politico italiano, dal 22 ottobre 2022 ministro dell'economia e delle finanze della Repubblica Italiana nel governo Meloni.

... con buona pace della premier Giorgia Meloni e del leader leghista Matteo Salvini, mancheranno 14 - 15 miliardi 'grazie' all'dei tassi di interesse. Ne è convinto Giancarlo, ...'Non temo giudizio Ue ma quello dei mercati' Quello che spaventa, ha spiegato, non è ... che ha 80 miliardi al minimo purtroppo in continuodi superbonus da pagare sul debito nei ...

