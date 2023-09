Giorgetti ha 15 miliardi in meno. E inizia ad aver paura dei mercati

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 19 settembre 2023) "Non temo le valutazioni dell'Ue ma quelle deiche comprano debito pubblico" ammette il ministro dell'Economia. Che ricorda come l'aumento dei tasi non ha solo rallentato l'economia ma ha aumentato gli interessi da pagare sui titoli di stato. Tuttavia assicura che nella Nadef ci sarà un numero sul deficit "ragionevole"