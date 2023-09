Giorgetti | con i tassi in rialzo 14-15 miliardi di euro in meno nelle casse dello Stato

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 19 settembre 2023) Il governo lavora sul far quadrare i conti in vista della legge di Bilancio. Per la premier Giorgia Meloni, il taglio del cuneo contributivo “è priorità assoluta per me”. "E' una misura prioritaria e il mio grande obiettivo è confermarlo anche per tutto il 2024 - ha detto -. Per questa legge di Bilancio abbiamo quattro grandi priorità: il cuneo sostenendo i redditi bassi, le pensioni dando un segnale sulle pensioni più basse; famiglia e natalità aiutando le mamme e poi la sanità con l'obiettivo prioritario di abbassare i tempi delle liste di attesa nei nostri ospedali".Per il ministro dell'Economia, Giancarlo, per la manovra "è un momento decisivo. I giornali sono pieni di ipotesi spesso fantasiose". "E' cruciale quello di cui abbiamo discusso all'Ecofin - ha aggiunto - sulla nuova governance economicapea che si traduce nella disciplina ...