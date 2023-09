Gina Lollobrigida e il patrimonio sparito | chiesti sette anni e mezzo per Andrea Piazzolla

Curiosità: Gina Lollobrigida, all'anagrafe Luigia Lollobrigida (Subiaco, 4 luglio 1927 – Roma, 16 gennaio 2023), è stata un'attrice italiana.

Svolta nel processo che vede imputato Andrea Piazzolla, factotum ed ex assistente di. Il pm Eleonora Fini ha chiesto una condanna a 7 anni e 6 mesi di reclusione con l'accusa di circonvenzione di incapace ai danni della diva del cinema italiano. Totalmente isolata e ...Sullo stato di fragilità dic'è l'incidente probatorio che lo prova'. Eredità di, il figlio accusa: 'Mia madre depredata per anni, non aveva più di che pagarsi le ...

Pm, '7 anni e mezzo per ex assistente Gina Lollobrigida' - Cronaca - Ansa.it Agenzia ANSA

"La Lollobrigida era nelle sue mani...". Chiesti 7 anni di carcere per il factotum Andrea Piazzolla ilGiornale.it

Presidente emerito della Repubblica in gravi condizioni di salute: ultim'ora a Morning News Oggi Simona Branchetti nel suo rotocalco mattutino in onda ...Il figlio e l’ex marito di Gina Lollobrigida denunciano la scomparsa di dieci milioni di euro tra beni, gioielli, case e contanti di cui si ...