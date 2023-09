Gimbe | Covid torna a correre | casi quintuplicati e morti raddoppiati in 1 mese

(Di martedì 19 settembre 2023) Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Dopo circa due mesi di sostanziale stabilità del numero dei nuovisettimanali di-19 - che tra metà giugno e metà agosto hanno oscillato tra 3.446 (6-12 luglio) e 6.188 (3-9 agosto) - da 4 settimane consecutive si rileva una progressiva ripresa della circolazione virale. Infatti, dalla settimana 10-16 agosto a quella 7-13 settembre il numero dei nuovisettimanali è quasi quintuplicato, passando da 5.889 a 30.777, il tasso di positività dei tamponi è aumentato dal 6,4% al 14,9%, la media mobile a 7 giorni da 841/die è salita a 4.397/die, l'incidenza è passata da 6a 52 per 100mila abitanti. Ma nelle ultime 4 settimane si registra anche un numero di decessi più che raddoppiato. E ancora: i ricoveri in area medica, dal ...

Sotto media nazionale i posti letto in area medica (2,7%) e in terapia intensiva (0,4%) occupati da pazienti- 19". Lo riporta il nuovo rapporto della Fondazionededicato al monitoraggio ...... uno in rianimazione e 74 in area medica. Dal monitoraggio della fondazioneemerge poi che tra il 7 e il 13 settembre nella regione si è registrato un peggioramento dell'incidenza di casi ...

La Fondazione Gimbe annuncia che l'infezione da coronavirus "corre di nuovo e colpisce fragili e over 80". In quattro settimane, spiega in un report diffuso oggi, "i contagi salgono da 5.889 a 30.777 ...Ci sono ricoveri in area medica, ma per l’80-90% hanno tampone positivo e altre problematiche diverse dal Covid. A… I dati della fondazione Gimbe restituiscono un quadro negativo dei contagi Covid.