Gianni Vattimo L' uomo capace di salpare per mari impossibili

(Di martedì 19 settembre 2023) Si è chiusa la vita del filosofo, una vita libera, complicata, di amore e ospitalità, perché la sua filosofia non era delle cattedre ma della gioia di aver visto e delle notti fonde, sempre con gli occhi rivolti al cielo

Curiosità: Gianteresio Vattimo, detto Gianni (Torino, 4 gennaio 1936 – Rivoli, 19 settembre 2023), è stato un filosofo e politico italiano.

... seppure piegate e aggiustate dalla sintesi), di bianchi che appaiono neri e di neri che sembrano bianchi,(Gianteresio all'anagrafe di Torino, dove era nato il 4 gennaio 1936) può ...È morto, filosofo e attivista per i diritti lgbt. Era ricoverato all'ospedale di Rivoli e negli ultimi giorni, come diffuso anche tramite social dal compagno Simone Caminada, le condizioni del ...

È morto Gianni Vattimo, il filosofo aveva 87 anni Corriere della Sera

Famoso per aver sviluppato il concetto del "pensiero debole". Al Corriere della Calabria aveva rilasciato una delle sue ultime interviste ...Poi i fatti e la loro interpretazione ci hanno divisi, vi racconto perché” Era in treno, ormai a due passi da Torino, Maurizio Ferraris, quando l’ho chiamato per dargli la notizia della morte di ...