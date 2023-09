Giannelli | ' Le finali aiutano a crescere E ora prendiamoci Parigi'

(Di martedì 19 settembre 2023) Q ualche ora (poche per la verità) fuori da una palestra, con una medaglia al collo in più in attesa di fare nuovamente la valigia, destinazione Rio de Janeiro dove l'Italia di Fefé De Giorgi andrà a ...

Curiosità: Simone Giannelli (Bolzano, 9 agosto 1996) è un pallavolista italiano, palleggiatore della Sir Safety Perugia.

del fatto che abbiamo saputo mantenere alto il nostro livello negli ultimi due anni con due... 'In merito ai tre giorni che abbiamo vissuto al PalaBarton - continua- sono stato molto ...

PERUGIA – La Sir Susa Vim Perugia si avvicina all’esordio in superlega. Slitta il test con Santa Croce (a causa della scomparsa del presidente Piero Conservi), domani ci sarà l’allenamento congiunto c ...Si sono chiusi sabato sera nel sold out del PalaEur di Roma i Campionati Europei di pallavolo maschile. Si sono chiusi con la vittoria della Polonia di Nikola Grbic che ha sconfitto in finale l’Italia ...