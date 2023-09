Giancarlo Magalli Ritorna a I Fatti Vostri | Ecco le Dinamiche con Guardì e Sottile

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 19 settembre 2023)Fa un Ritorno a Sorpresa a IInaspettatamente,a Rai 2 con una rubrica settimanale nel programma I. Dopo aver guidato la trasmissione per ben 21 stagioni e averla abbandonata nel periodo post-pandemico, sembrava cheavesse preso le distanze da Michele, lamentando una mancanza di riconoscimento per il suo lavoro. Tuttavia, le cose sembrano essersi evolute recentemente TvBlog.Sarà Presente a Lungo Termine in Studio Secondo alcune indiscrezioni riportate da Stavolta si tratta di un ritorno più a lungo termine, visto chesarà al timone di una rubrica che dovrebbe ...