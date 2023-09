Gf | Paolo parla per la prima volta del padre | Lontani da 3 anni | non gli farei conoscere mio figlio

Curiosità: Senti chi parla (Look Who's Talking) è un film del 1989 diretto da Amy Heckerling, interpretato da John Travolta e Kirstie Alley.

Claudio Baglioni torna sul palco con l'ultimo atto della sua trilogia, 'A Tutto Cuore', ea ... 450 luci a effetto led, ai lati i 21 polistrumentisti della band orchestra diretta daGianolio ...Sul punto, l'intervento del sindaco,Mascaro che ha messo in risalto l'importanza del ... Il presidente, Daffinà ha evidenziato che per quanto riguarda i Bilanci di cui si"sono ormai ...

Romanzo senza umani: il nuovo romanzo di Paolo Di Paolo Maremosso

Battisti, parla il medico che lo curò: «Mogol gli diede un biglietto e lui lo nascose alla moglie» Corriere della Sera

Per "Cassero in Arte", al Cassero di Grosseto, mostra su Totò di Paolo De Stefano, "Signori si nasce ed io lo nacqui, modestamente!" ...Questa settimana, su invito del Centro Balducci di Zugliano, il giornalista Riccardo Cristiano sarà in Friuli Venezia Giulia per presentare il suo ultimo libro “Una mano da sola non applaude. La stori ...