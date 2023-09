Gessica Notaro Si È Sposata | Location Da Urlo E Dettagli Sull’Abito!

(Di martedì 19 settembre 2023), poche ore fa, ha detto sì a Filippo Bologni nella splendidadella Reggia di Venaria. Un matrimonio in grande stile con 500 invitati tra cui anche personaggi noti del mondo dello spettacolo. Occhi puntati ovviamente, anche sull’abito scelto dalla sposa. Ecco tutti isue outfit!si é: ecco isull’abito Lunedì 18 settembre,ha coronato il suo sogno d’amore sposando il suo Filippo Bologni. Una cerimonia studiata nei minimi, con gli sposi che si sono giurati amore eterno sotto uno splendido arco di rose bianche. A fare da sfondo, l’altrettanto splendida cornice della Reggia di Venaria. ...

Curiosità: Gessica Notaro (Rimini, 27 dicembre 1989) è un'attivista italiana, divenuta personaggio pubblico in seguito allo sfregio al volto con l'acido compiuto dall'ex fidanzato nel 2017. Da quell'esperienza ha iniziato un'opera di testimonianza e di impegno nella campagna di sensibilizzazione e di contrasto alle violenze di genere.

e Filippo Bologni si sono sposati con una cerimonia da favola che si è svolta davanti a oltre 500 invitati alla Venaria Reale di Torino . Un matrimonio che è anche una rinascita ...

Un matrimonio nato con una passione in comune, quella per i cavalli. Lei, Gessica Notaro, cantante ed ex miss Romagna, è un volto simbolo nella lotta contro la violenza sulle donne. Nel 2018 ha partec ...Gessica Notaro ha detto "sì" a Filippo Bolognesi. Il loro matrimonio celebra la vita e la rivalsa dopo gli anni bui!