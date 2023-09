Gessica Notaro | l’abito del marito divide i social | “Lui non ha fatto in tempo a vestirsi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) Un matrimonio nato con una passione in comune, quella per i cavalli. Lei,, cantante ed ex miss Romagna, è un volto simbolo nella lotta contro la violenza sulle donne. Nel 2018 ha partecipato a Ballando con le stelle. Filippo Bologni – neodi– invece, è campione italiano nel salto a ostacoli. Conosciuti nel 2019 e fidanzati dal novembre del 2022, Filippo ha chiesto la mano alla compagna, inginocchiandosi poco prima della Fieracavalli di Verona, ricevendo come risposta l’atteso “sì”. L’ora delle nozze è arrivata, con la coppia che ha deciso di festeggiare il matrimonio alla Veneria Reale, senza chiedere regali ai 500 invitati ma soltanto donazioni in sostegno alle donne vittime di violenza. Un grande gesto della coppia, che pone in cima alle proprie priorità il sostegno alle donne. Nei ...