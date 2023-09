Gessica Notaro ha sposato il suo cavaliere | le foto delle nozze da favola alla Reggia Venaria

Curiosità: Gessica Notaro (Rimini, 27 dicembre 1989) è un'attivista italiana, divenuta personaggio pubblico in seguito allo sfregio al volto con l'acido compiuto dall'ex fidanzato nel 2017. Da quell'esperienza ha iniziato un'opera di testimonianza e di impegno nella campagna di sensibilizzazione e di contrasto alle violenze di genere.

, l'ex miss Romagna e addestratrice di delfini che l'ex fidanzato pensò di poter cancellare con l'acido, sfregiandone la bellezza per sempre, è stata più forte: non ha mollato, ha ...si è sposata, un matrimonio bellissimo nella Reggia di Venaria. Rito civile, niente regali, ma donazioni per aiutare a combattere la violenza contro le donne. Proviamo ad andare oltre i ...

Gessica Notaro e Filippo Bologni sposi: abito, look e promesse del matrimonio stile Disney il Resto del Carlino

Le foto del matrimonio di Gessica Notaro e Filippo Bologni Vanity Fair Italia

Gessica Notaro, l'ex miss Romagna e addestratrice di delfini che è stata sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato, si è sposata con Filippo Bologni, campione di equitazione di Reggio Emilia, alla ...Gessica Notaro ha detto sì al fidanzato Filippo Bologni. Nel giorno del matrimonio, la sposa ha indossato quattro abiti ...