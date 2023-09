Gessica Notaro e Filippo Bologni si sono sposati nella Reggia di Venaria

(Di martedì 19 settembre 2023)sposa con un matrimonio fiabesco il suo. Con una cerimonia da sogno, la modella sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato, corona il proprio sogno d’amore con il fantino del gruppo sportivo dei Carabinieri. Abito bianco; carrozza e davvero tanto amore per la coppia., riminese di 33 anni, e, 29 anni di Reggio Emilia, progettavano il loro matrimonio da mesi. Quello dioltre che un matrimonio è una rivincita. Nel 2017, infatti, la showgirl è stata vittima di una brutale violenza da parte dell’ex fidanzato, Edson Tavares, che l’ha sfregiata al volto con dell’acido., che non si è mai arresa e dopo diversi interventi chirurgici è tornata alla vita, è ...

Curiosità: Gessica Notaro (Rimini, 27 dicembre 1989) è un'attivista italiana, divenuta personaggio pubblico in seguito allo sfregio al volto con l'acido compiuto dall'ex fidanzato nel 2017. Da quell'esperienza ha iniziato un'opera di testimonianza e di impegno nella campagna di sensibilizzazione e di contrasto alle violenze di genere.

