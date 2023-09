Gessica Notaro | abito romanticissimo per il matrimonio da favola

(Di martedì 19 settembre 2023) Per le nozze con il suo principe azzurro Filippo Bologni alla Reggia di Venaria Reale vicino Torino,ha scelto un look romantico da «…e vissero felici e contenti», ovvero unbianco da principessa con spalle nude, gonna ampia e velo lunghissimo. A cui ne sono seguiti altri tre, tutti da sogno

Curiosità: Gessica Notaro (Rimini, 27 dicembre 1989) è un'attivista italiana, divenuta personaggio pubblico in seguito allo sfregio al volto con l'acido compiuto dall'ex fidanzato nel 2017. Da quell'esperienza ha iniziato un'opera di testimonianza e di impegno nella campagna di sensibilizzazione e di contrasto alle violenze di genere.

