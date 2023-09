Germania | manca solo l'annuncio per Nagelsmann

Curiosità: Il trattato sullo stato finale della Germania (in inglese Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany, in francese Traité portant règlement définitif concernant l'Allemagne, in tedesco Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland, in russo ) fu negoziato nel 1990 fra la Repubblica Federale di Germania (RFT) e la Repubblica Democratica Tedesca (DDR) da una parte e, dall'altra, le Quattro Potenze che occuparono la Germania alla fine della seconda guerra mondiale in Europa: la Francia, il Regno Unito, gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica.

Commenta per primo Secondo quanto riportato dalla Bild , Julian Nagelsmann sarà il nuovo commissario tecnico della, sostituendo sulla panchina l'esonerato Hansi Flick.solo l'annuncio ufficiale.Ma a parte Francia e(la prima ha peraltro dichiarato che stavolta non accoglierà i ... Infatti,un accordo all'interno dell'Ue sulla definizione di paese sicuro. In alcuni stati il tasso ...

Covid. Crescono i casi: UK e Germania avviano le campagne ... Quotidiano Sanità

Nino Haratischwili: “Sono georgiana, ma mi sento a casa nella ... Osservatorio Balcani e Caucaso

Sarà Julian Nagelsmann il nuovo ct della Germania. Dopo l'esonero di Hansi Flick, la federcalcio tedesca ha affidato la panchina all'ex Roma Rudi Völler, in attesa di sciogliere ...La Germania ha scelto Nagelsmann come nuovo tecnico, l'allenatore ha sciolto il proprio contratto con il Bayern Monaco e manca solo l'annuncio ...