Geo Barents | a Brindisi sbarcano 471 sopravvissuti | 173 minori soli

Curiosità: La M/V Geo Barents è un'ex nave da ricerca sismica (SSV) norvegese classe Bureau Veritas della Uksnøy Barents. La nave è stata riadattata per le operazioni di ricerca e soccorso ed è utilizzata da Medici senza frontiere nel mar Mediterraneo centrale a partire da maggio 2021.

Concluse a Brindisi le operazioni di sbarco dei 471 sopravvissuti a bordo della nave umanitaria, salvati in mare sabato scorso; 173 sono minori non accompagnati, ci sono anche 7 donne incinte. 19 settembre 2023...

Roma, 19 set. (askanews) - Concluse a Brindisi le operazioni di sbarco dei 471 sopravvissuti a bordo della nave umanitaria Geo Barents, salvati ...I 471 sopravvissuti, tra cui 173 minori non accompagnati e 7 donne incinte salvati dalla Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici senza ...