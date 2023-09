Genoa | Gudmundsson premiato dalla Lega Serie A per essere il “re dei dribbling”

(Di martedì 19 settembre 2023) Albert, attaccante del, è statoA peril “re dei” Albert, attaccante del, è statoA peril “re dei”. L’edizione genovese de La Repubblica, infatti, spiega che il giocatore ha già compiuto ben 13riusciti nelle prime 4 giornate di campionato. Sui social, molti tifosi rossoblù hanno anche iniziato a paragonare l’islandese a fuoriclasse del passato del grifone come Gigi Meroni e Claudio Sala.

Curiosità: Albert Gudmundsson (Reykjavík, 15 giugno 1997) è un calciatore islandese, attaccante del Genoa e della nazionale islandese.

