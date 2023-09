Genk-Fiorentina | probabili formazioni | dove vederla e pronostici

(Di martedì 19 settembre 2023) Giovedì 21 settembre alle ore 18:45 lacomincia il suo percorso europeo in questa stagione sfidando ilin trasferta, per la prima giornata del gruppo F di Conference League: gara di cui riportiamo le, i canaliin tv e i. I toscani, che nelle prossime gare affronteranno anche Ferencváros e Cukaricki, partono favoriti per la qualificazione al turno successivo. Dopo la finale della scorsa edizione del torneo, persa ai tempi supplementari contro il West Ham, i gigliati proveranno nuovamente ad arrivare fino in fondo. Arbitro dell’incontro è la francese Stéphanie Frappart. Prima sfida in gare ufficiali tra, ma per la compagine belga non è il primo incontro ...

La francese Stéphanie Frappart è l'arbitro scelto per dirigere, incontro di Conference League (gruppo F) in programma giovedì 21, con inizio alle 18:45. Assistenti della Frappart i connazionali Mikael Berchebru e Steven Torregrossa.

L'agente di mercato, nonché grande conoscitore del calcio belga in quanto nel 2009 acquisì il KAS Eupen, Antonio Imborgia ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso ...Se è vero che il tempo riesce a rimarginare ogni ferita, allora per la Fiorentina è davvero il momento di voltare pagina da quella infausta notte del 7 giugno, quando la rete di Bowen ...