Genk-Fiorentina Conference League | 21-09-2023 ore 18 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Sia Genk che Fiorentina hanno vinto le rispettive partite di campionato rispettivamente 2-0 in trasferta contro l'Union Saint-Gilloise e 3-2 al "Franchi" contro l'Atalanta. La squadra di Vincenzo Italiano può dunque affrontare questa prima sfida europea nel migliore dei modi, col morale alto, cosa che non era scontata dopo il 4-0 di San Siro.

Curiosità: Ianis Hagi (Istanbul, 22 ottobre 1998) è un calciatore rumeno, centrocampista o attaccante del Alavés in prestito dai Rangers e della nazionale rumena.

La francese Stéphanie Frappart è l'arbitro scelto per dirigere, incontro di Conference League (gruppo F) in programma giovedì 21, con inizio alle 18:45. Assistenti della Frappart i connazionali Mikael Berchebru e Steven Torregrossa. .Match in programma giovedì alle 18.45 in Belgio e valido per la prima giornata del girone F NYON (SVIZZERA) - Designati gli arbitri per, gara valida per la prima giornata del girone F di Conference League. A dirigere il match, in programma giovedì 21 alle 18.45 allaArena, sarà la francese Stephanie Frappart, ...

Ikone torna ad allenarsi in gruppo e mette nel mirino la sfida della Fiorentina col Genk: la rifinitura determinerà se sarà presente o meno in Belgio ...Giovedì la Fiorentina affronterà il Genk nella partita valevole per la prima giornata del girone di Conference League. Oltre al match in programma alla "Luminus Arena" ...