Genea Lanzara | svoltasi al Comune di Salerno la presentazione ufficiale

(Di martedì 19 settembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiReduce dalla conquista dello Scudetto nella categoria Under 20 e dal primo posto nel girone meridionale della Serie A2, laè pronta a tornare in campo per l’ inizio del nuovo campionato Nazionale di Serie A Silver, al quale prenderanno parte le dodici migliori formazioni dello stivale della ormai ex seconda divisione. Un campionato nuovo sotto tutti i punti di vista, al quale i giovanissimi salernitani parteciperanno con tanta voglia di fare bene, consapevoli dell’alto tasso tecnico della competizione. Si è svolta questo martedì, presso la Sala del Gonfalone deldi, ladella stagione sportiva 2023/2024 alla presenza di Alessandro Ferrara, Assessore Attività Produttive e Turismo, di Gennaro Avella, ...

Curiosità: L'Handball Lanzara 2012, conosciuta come Genea Lanzara per motivi di sponsorizzazione, è una società di pallamano di Castel San Giorgio (SA), attualmente militante in Serie A Silver, seconda serie del campionato italiano di pallamano maschile.

Salerno . È in programma Martedì 19 Settembre alle ore 10.00, presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, la presentazione ufficiale della stagione 2023/2024 della. Per la compagine allenata da coach Pasquale Maione, bandiera ed ex - capitano della Nazionale Azzurra con 421 presenze nel campionato italiano e 1692 reti realizzate, è partito, insomma,...Abbiamo a cuore la tua privacy

Genea Lanzara, svoltasi al Comune di Salerno la presentazione ... anteprima24.it

Pallamano, Genea Lanzara: martedì 19 settembre la presentazione Virgilio

È in programma martedì 19 Settembre alle ore 10.00, presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, la presentazione ufficiale della stagione 2023/2024 della Genea Lanzara. Per la compagine ...È in programma martedì 19 Settembre alle ore 10.00, presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, la presentazione ufficiale della stagione 2023/2024 della Genea Lanzara. Per la compagine ...