Garcia ha detto alla squadra che vuole di più Corrmezz

(Di martedì 19 settembre 2023) Il Corriere del Mezzogiorno scrive del confronto nello spogliatoio tra il tecnicoe ladel Napoli.e lahanno avuto un confronto sia nell’immediato post-gara a Genova che nel day-after a Castel Volturno. L’allenatoredi più d, ha ribadito nello spogliatoio i messaggi lanciati anche in interviste e conferenze stampa, quando ha parlato di motivazioni, determinazione, poco movimento senza p. Oltre al ritorno di Politano dal primo minuto, un’altra opzione che valutaper il debutto in Champions è Cajuste, uno degli uomini che ha cambiato la partita di Genova. L’allenatore francese gli ha chiesto d’inserirsi tra le linee, così Cajuste ha messo lo zampino in entrambi i gol. Anguissa è ...

Astronomia

4442 Garcia – asteroide del sistema solare

Geografia

Geografia antropica

García – comune messicano dello stato di Nuevo León

– comune messicano dello stato di Nuevo León Garcia – comune spagnolo della comunità autonoma della Catalogna

– comune spagnolo della comunità autonoma della Catalogna García – comune venezuelano dello Stato di Nueva Esparta

– comune venezuelano dello Stato di Nueva Esparta As Pontes de García Rodríguez – comune spagnolo della comunità autonoma della Galizia

– comune spagnolo della comunità autonoma della Galizia Domingo García – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León

– comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León Gil García – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León

– comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León Pobladura de Pelayo García – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León

– comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León Quintanilla San García – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León

– comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León San García de Ingelmos – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León

– comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León Villar de Domingo García – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Geografia fisica

Garcia – lago della Sicilia

– lago della Sicilia Diego Garcia – atollo dell'arcipelago delle Isole Chagos (Oceano Indiano)

– atollo dell'arcipelago delle Isole Chagos (Oceano Indiano) Martín García – isola enclave dell'Argentina in acque paraguayane

Marina militare

ARV Almirante García (F-26) – fregata Classe Mariscal Sucre tipo Lupo

– fregata Classe tipo Classe Garcia/Brooke – classe di fregate antisommergibile

Persone

García

Garcia

Adam Garcia – attore australiano

– attore australiano Andy García – attore, regista, produttore cinematografico cubano naturalizzato statunitense

– attore, regista, produttore cinematografico cubano naturalizzato statunitense Caroline Garcia – tennista francese

– tennista francese Céline Garcia – sceneggiatrice, scrittrice, fumettista e disegnatrice francese

– sceneggiatrice, scrittrice, fumettista e disegnatrice francese Eddie Garcia – attore e regista filippino

– attore e regista filippino Gary Garcia – musicista statunitense

– musicista statunitense Gwendolyn Garcia – politica filippina, figlia di Pablo P.

– politica filippina, figlia di Pablo P. Jerry Garcia – chitarrista e cantante statunitense vedi anche Grateful Dead

– chitarrista e cantante statunitense John Garcia – cantante statunitense

– cantante statunitense Jorge Garcia – attore statunitense

– attore statunitense Jorge Garcia – calciatore uruguaiano nato nel 1945

– calciatore uruguaiano nato nel 1945 Marc Garcia – pilota motociclistico francese

– pilota motociclistico francese Marc García – cestista spagnolo

– cestista spagnolo Mikey Garcia – pugile statunitense

– pugile statunitense Pablo P. Garcia – politico filippino

– politico filippino Ricardo Garcia detto Ricardinho – giocatore di pallavolo brasiliano

detto – giocatore di pallavolo brasiliano Rudi Garcia – allenatore ed ex calciatore francese

Cognome composto

José María García-Aranda – arbitro di calcio spagnolo

– arbitro di calcio spagnolo David García Almansa – pilota motociclistico spagnolo

– pilota motociclistico spagnolo Alberto García Aspe – calciatore messicano

– calciatore messicano Marcos García Barreno – calciatore spagnolo

– calciatore spagnolo Gael García Bernal – attore cinematografico messicano

– attore cinematografico messicano Francisco García Calderón Landa – politico peruviano

– politico peruviano Miguel García Cuesta – cardinale della Chiesa cattolica

– cardinale della Chiesa cattolica Gabriel García de la Torre noto come Gabri – calciatore spagnolo

noto come – calciatore spagnolo Manuel Pablo García Díaz noto come Manuel Pablo – calciatore spagnolo

noto come – calciatore spagnolo Raúl García Escudero – calciatore spagnolo

– calciatore spagnolo Francisco Javier García Fajer (noto in Italia come Francesco Saverio Garzia , detto lo Spagnoletto ) – compositore spagnolo

(noto in Italia come , detto ) – compositore spagnolo Luis García Gallo noto come Coq – fumettista spagnolo

noto come – fumettista spagnolo Manuel García Gil – cardinale della Chiesa cattolica

– cardinale della Chiesa cattolica Maica García Godoy – pallanuotista spagnola

– pallanuotista spagnola Agustín García Íñiguez noto come Agus – calciatore spagnolo

noto come – calciatore spagnolo Roger García Junyent noto come Roger – calciatore spagnolo

noto come – calciatore spagnolo Daniel García Lara noto come Dani – calciatore spagnolo

noto come – calciatore spagnolo Álvaro García Linera – politico, accademico, sociologo e vicepresidente boliviano

– politico, accademico, sociologo e vicepresidente boliviano Federico García Lorca – poeta e drammaturgo spagnolo

– poeta e drammaturgo spagnolo Juan García Loaysa – cardinale della Chiesa cattolica

– cardinale della Chiesa cattolica Fernando García Macua – avvocato spagnolo e presidente dell'Athletic Bilbao

– avvocato spagnolo e presidente dell'Athletic Bilbao Gabriel García Márquez – scrittore e giornalista colombiano

– scrittore e giornalista colombiano Miguel García Martín – calciatore spagnolo

– calciatore spagnolo Luís Miguel Brito Garcia Monteiro – calciatore portoghese

– calciatore portoghese Luis García Montero – poeta e docente spagnolo

– poeta e docente spagnolo Juan García Oliver – rivoluzionario e anarchico spagnolo

– rivoluzionario e anarchico spagnolo Alan García Pérez – politico peruviano

– politico peruviano Luis García Postigo – calciatore messicano

– calciatore messicano Alfonso García Robles – politico e diplomatico messicano, vincitore del Premio Nobel per la Pace nel 1982

– politico e diplomatico messicano, vincitore del Premio Nobel per la Pace nel 1982 Luis Javier García Sanz – calciatore spagnolo

– calciatore spagnolo Ana García-Siñeriz – giornalista e presentatrice spagnola

– giornalista e presentatrice spagnola Miguel Ángel García Tébar – calciatore spagnolo

– calciatore spagnolo Ignacio García Valiño – scrittore spagnolo

– scrittore spagnolo Agustín García-Gasco Vicente – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo

Juan de García y Montenegro – vescovo della Diocesi spagnola di Urgell

– vescovo della Diocesi spagnola di Urgell Gregorio María Aguirre y García – cardinale della Chiesa cattolica

– cardinale della Chiesa cattolica Agustín Parrado y García – cardinale della Chiesa cattolica

– cardinale della Chiesa cattolica Sergio García Fernández – golfista spagnolo

– golfista spagnolo Sergio García de la Fuente – calciatore spagnolo

Regnanti spagnoli

Contea d'Aragona García I di Aragona detto il Malvagio ( – 844). García I Sánchez di Navarra (919-970), fu anche re di Pamplona. García II Sánchez di Navarra detto il Tremolante (964-1000), fu anche re di Pamplona.



Re di Pamplona e poi di Navarra García I Íñiguez (805-870). García II Jiménez (-882), co-regnante e reggente García I Sánchez di Navarra (919-970), fu anche conte di Aragona. García II Sánchez di Navarra detto il Tremolante (964-1000), fu anche conte di aragona. García III Sánchez di Navarra (circa 1020-1054). García IV Ramírez di Navarra detto Il Restauratore (ca.1110-1150), fu il primo re che abbandonò definitivamente il titolo di Re di Pamplona.



Regno di León García I di León (circa 870-914), fu il primo re di León.



Regno di Galizia García I di Galizia (circa 1042-1090), fu re di Galizia (in due periodi: 1065-1071 e 1072-1073).



Contea di Castiglia García Fernández detto el de las manos blancas (938-995). García Sánchez (1010-1029), fu l'ultimo discendente di Fernan Gonzalez, in linea maschile diretta.



Duchi di Guascogna

Garcia I di Guascogna , duca di Guascogna

, duca di Guascogna Garcia II di Guascogna, duca di Guascogna

Qualche giorno fa in conferenzaavevadi lui : " Natan Abbiamo svolto un lavoro preciso per lui. il tempo che non abbiamo avuto con lui nei ritiri perché è arrivato 7 - 8 giorni prima ...... mentre proprio il Napoli, dopo aver scelto il più prudenteal posto di Spalletti, sembra ... Vaperò che la squadra di Sarri non è minimamente considerata dai pronostici, essendo stata ...

Schietto, diretto e senza peli sulla lingua. Come sempre. La voce al telefono è quella roca e rassicurante di Walter Sabatini e già immagini che sia avvolto dalla solita nuvola di ...Sabato pomeriggio Paolo Di Canio, opinionista Sky e miglior commentatore della Premier per distacco, ha vissuto una delle emozioni più forti della sua vita. Al centro del campo, a pochi ...