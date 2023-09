“Garcia esonerato? Difficile” Crollano le quote dell’addio

Leggi su dailynews24

(Di martedì 19 settembre 2023) Nel giro di poche ore sono crollate ledi potenziale addio di Rudi, con la partita con il Braga che potrebbe segnare una svolta per l’addio del francese La panchina del Napoli traballa e non è una novità. Le ultime uscite hanno mostrato un Napoli non sempre lucidissimo e che sembrava fin troppo L'articolo