Galli Gruppo San Donato | Gli immigrati sono una risorsa per i nostri ospedali | formiamo 300 infermieri in Tunisia per portarli in Italia

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 19 settembre 2023) In occasione del convegno 'Un'immigrazione dignitosa dall'Africa per il lavoro e il futuro dell'' organizzato presso l'Università Cattolica di Milano, Francesco, Presidente del Comitato Strategy and Operations delSan, ha dichiarato a Il Giornale d': "Allora, per noi