Furti nelle strutture alberghiere | un arresto nel Napoletano

(Di martedì 19 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEra diventato il terrore delledi Pompei (Napoli) dalle quali, approfittando della temporanea distrazione dei suoi interlocutori, sarebbe riuscito a portare via parte dell’incasso. Per questo motivo, gli agenti del locale commissariato, in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, hanno posto agli arresti domiciliari un uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona (del quale non sono state fornite le generalità): è accusato di avere commesso un serie diaggravati dal mezzo fraudolento. Stando alla ricostruzione investigativa, l’indagato avrebbe portato via in più occasioni denaro in contanti dalla cassa della reception di diversericettive, ...

Curiosità: Le spoliazioni napoleoniche, note impropriamente anche come furti napoleonici, furono una serie di sottrazioni di beni, in particolare opere d'arte e in genere di opere preziose, attuate dall'esercito francese o da funzionari napoleonici in Italia, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, ed Europa centrale durante l'età napoleonica. Le spoliazioni vennero costantemente perpetrate nell'arco di venti anni, dal 1797 fino al Congresso di Vienna nel 1815. Secondo lo storico Paul Wescher, le spoliazioni napoleoniche rappresentarono "il più grande spostamento di opere d'arte della storia", che provocò anche diversi danni in quanto "è difficile stabilire con esattezza quante opere d'arte di valore unico andarono distrutte o disperse in quei giorni".

Spesso si rendono protagoniste di piccoliai danni dei turisti. Indonesia, la scimmia ruba ... È sicuramente bello guardarle mentre mangiano, si spostano tra gli alberi e fanno il bagno...... Ed Paoline) e la vitacarceri britanniche ("Dal carcere di Londra", Ed Dehoniane). Quando ... E per questo non gli sono mancati guai di ogni genere,compresi. Nel corso della prima cena in ...

Furti nelle case di anziani a Ferrara: banda in Appello, pene ridotte. il Resto del Carlino

Ladri scatenati nelle case in Ciociaria, quattro furti in una sera ilmessaggero.it

Fingeva di volere prenotare una camera in albergo e invece svuotava la cassa all reception. Nella giornata di ieri personale del Commissariato di Pompei, in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa ...Il dipinto milionario è stato consegnato ad Arthur Brand, un “detective dell’arte” improvvisato, all’interno di una borsa Ikea.