Franco Morbidelli ufficiale il passaggio in Ducati Pramac dal 2024

(Di martedì 19 settembre 2023) Novità piuttosto interessante in casa: dalpotrà vantare nella sua scuderia un nuovo pilota e si tratta di. L’italiano andrà quindi alla guida della Desmosedici GP24, la stessa moto di Bagnaia, al fianco di Jorge Martin. Gli ha ‘ceduto’ il posto invece Johann Zarco che passerà nel team Honda LCR e dunque cominciano a prendere forma anche le griglie di partenza del prossimo anno.sbarca inYamaha(Credit foto Yamaha Racing)Grande gioia anche nel teamche ha salutato con molto piacere l’arrivo di. Queste le parole del direttore generale Luigi Dall’Igna: “È un ...

Curiosità: Franco Morbidelli (Roma, 4 dicembre 1994) è un pilota motociclistico italiano, campione europeo Superstock 600 nel 2013 e campione del mondo della Moto2 nel 2017.

