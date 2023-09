Curiosità: I Repubblicani (in francese: Les Républicains, LR) è un partito politico francese di centro-destra fondato nel 2015 da Nicolas Sarkozy, come successore dell'Unione per un Movimento Popolare (UMP).

Tanti auguri dallae un salutone a Matteo Salvini che a Pontida è andato sul palco cob chi poi ko ha pugnalato alle spalle.e Rassemblement National dicono `no´ alla redistribuzione europea dei ...La bozza ha trovato l'opposizione dei legislatori, con la Commissione per la scienza, ... Europarlamento, Unione europea, obiettivi, energia rinnovabile,, nucleare, produttori, ...

Francia: repubblicani e Le Pen dicono no ad accogliere i migranti sbarcati a Lampedusa Globalist.it

In Francia riaprono le scuole con il divieto di “abaya” per le studentesse musulmane e la sperimentazione dell’uniforme in alcuni istituti Orizzonte Scuola

Le altre notizie: l'incontro Putin-Kim Jong-un, Zuppi vola in Cina, 10.000 morti in Libia, l'impeachment di Biden. La rassegna stampa ...di Luciano Monzali Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un forte risveglio degli studi sulla storia dello Stato sabaudo nell’età moderna. Le opere di Giuseppe Ricuperati, Pierpaolo Merlin, Andrea ...