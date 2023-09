Curiosità: Francesco Califano, detto Franco (Tripoli, 14 settembre 1938 – Roma, 30 marzo 2013), è stato un cantautore, produttore discografico e attore italiano.

Una situazione transitoria che, a detta del sindaco, permetterebbe di gestire amministrativamente un centinaio di adulti che cercano di entrare insenza permesso di soggiorno, in modo che la ...Nonostante rescinda a gennaio,nuova avventura. Francesco Farioli, un approccio unico al gioco . Ma più che il suo percorso precoce e l'amore per l'avventura lontano da casa, Francesco Farioli ...

Francia avvia costruzione di centro identificazione a frontiera Agenzia ANSA

Traforo Monte Bianco, avvio lavori slitta di otto giorni Il Sole 24 ORE

Il ministro: per la Francia l’Italia via aiutata. Nuovi Cpr ed espulsioni Ce lo chiede l’Europa ...Sono iniziati sul versante francese della frontiera di Ponte San Ludovico, a Ventimiglia, i lavori di realizzazione di un centro di identificazione per migranti attraverso il quale le autorità transal ...