Francesco Totti | uno di noi | con Noemi spia le stories di Ilary Blasi

Curiosità: Francesco Totti (Roma, 27 settembre 1976) è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante o centrocampista. Con la nazionale italiana è diventato campione del mondo nel 2006 e vicecampione d'Europa nel 2000.

In occasione del lancio del suo nuovo album 'Dedicato a noi', in uscita il 22 settembre, Luciano Ligabue ha raccontato la nascita del brano 'Una canzone senza tempo' in cui nomina nbsp;('ovunque alle pareti'): 'Mi ha aiutato a contestualizzare dove va in scena la storia d'amore che racconto nella canzone, ed è ovviamente Roma. Io amo le bandiere, ma lui ha ...Walter Sabatini, direttore sportivo della Roma, ha parlato a calciomercato.it circa un eventuale ritorno diin giallorosso Walter Sabatini, direttore sportivo della Roma, ha parlato a calciomercato.it circa un eventuale ritorno diin giallorosso. PAROLE - "É sicuramente un ...

Il Corriere dello Sport (L. Scalia) – Ieri l’attenzione era rivolta più sulla tribuna del Tre Fontane che sul campo, dove è andato in scena il derby Primavera tra Roma e Frosinone, con Cristian Totti ...Il giorno dell'addio di Francesco Totti alla Roma tutti lo ricordano. Il "Pupone", che ha fatto la storia del club capitolino, avrebbe voluto un finale diverso, ma oggi, a distanza di anni, l'ex calci ...