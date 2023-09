Francesco Totti uno di noi | con Noemi Bocchi sbircia le stories di Ilary Blasi

Curiosità: Francesco Totti (Roma, 27 settembre 1976) è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante o centrocampista. Con la nazionale italiana è diventato campione del mondo nel 2006 e vicecampione d'Europa nel 2000.

Le telecamere di SportItalia hanno l'occhio lungo e non si lasciano sfuggiree la compagna Noemi Bocchi , beccati allo stadio mentre guardano le Stories di Ilary Blasi . Sono tutti lì,...In occasione del lancio del suo nuovo album 'Dedicato a noi', in uscita il 22 settembre, Luciano Ligabue ha raccontato la nascita del brano 'Una canzone senza tempo' in cui nomina nbsp;('ovunque alle pareti'): 'Mi ha aiutato a contestualizzare dove va in scena la storia d'amore che racconto nella canzone, ed è ovviamente Roma. Io amo le bandiere, ma lui ha ...

Il Corriere dello Sport (L. Scalia) – Ieri l’attenzione era rivolta più sulla tribuna del Tre Fontane che sul campo, dove è andato in scena il derby Primavera tra Roma e Frosinone, con Cristian Totti ...Seduti a poca distanza nello stesso stadio per assistere alla partita del figlio Cristian, l’ex calciatore e la presentatrice si sono ignorati: lui con la compagna e una coppia di amici, lei con la fi ...