Francesco Totti | l’ex calciatore beccato assieme a Noemi Bocchi a guardare le stories di Ilary Blasi | il video

Curiosità: Francesco Totti (Roma, 27 settembre 1976) è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante o centrocampista. Con la nazionale italiana è diventato campione del mondo nel 2006 e vicecampione d'Europa nel 2000.

In tribuna, per assistere all'esordio in campo del figlio Cristian , erano presenticon la compagna Noemi Bocchi e, più distanti, l'ex moglie Ilary Blasi insieme alla fidanzata di ...e Noemi Bocchi vanno allo stadio per sostenere le prodezze di Cristian, il primogenito del Pupone nella sfida tra la Roma Primavera e il Frosinone. Tutto perfetto, l'amore di papà fa ...

Totti e Noemi si sono recati alla partita del figlio Christian insieme ad alcuni amici. Durante questa sono stati pizzicati guardare le foto di Ilary ...Francesco Totti, Noemi Bocchi e Ilary Blasi sono andati allo stadio per tifare Cristian Totti, in occasione della sua partita con il ...