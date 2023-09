Francesco Totti e Ilary Blasi alla partita del figlio Cristian

(Di martedì 19 settembre 2023) su Tg. La7.it - A distanza, ma senza parlarsi. Dopo mesi di scontri, cause e attacchi via social,Blasy si sono incontrati di nuovo. Ma questa volta non in ...

Curiosità: Francesco Totti (Roma, 27 settembre 1976) è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante o centrocampista. Con la nazionale italiana è diventato campione del mondo nel 2006 e vicecampione d'Europa nel 2000.

A distanza, ma senza parlarsi. Dopo mesi di scontri, cause e attacchi via social,e Ilary Blasy si sono incontrati di nuovo. Ma questa volta non in Tribunale ma al campo sportivo Tre Fontane , che si trova nel quartiere Eur di Roma , non molto distante da Trigoria.Resta caldissima l'ipotesi legata a, ma non sarebbe da scartare quella di Boniek . Tutti elementi che porterebbero il sodalizio tra Mourinho e l'ambiente giallorosso a perdurare nel ...

Francesco Totti, c'è un altro amore nella nuova vita del campione della Roma I Pizzicato quando non se l'aspettava ... autoruote4x4.com

Il giorno prima la conduttrice Mediaset aveva pubblicato le foto da Francoforte, forse Francesco e Noemi erano certi che lei fosse lontana, a casa di Bastian Muller. Invece, mamma Ilary era tornata ...Francesco Totti è stato beccato in flagrante dalle telecamere: l'attenzione per l'ex moglie Ilary Blasi non passa inosservata.