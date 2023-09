Formazioni ufficiali Feyenoord-Celtic | Champions League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 19 settembre 2023) Ledi, sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di. In palio punti preziosi per entrambe le squadre, che se vogliono ambire al passaggio del turno devono partire molto bene visto che, sulla carta, Lazio e Atletico sono favorite per il passaggio del turno. A scendere in campo con i favori del pronostico saranno i campioni d’Olanda, che sotto la guida di Arne Slot stanno facendo faville. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di martedì 19 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In ...