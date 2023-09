Ford - Ranger plug-in | sfida al diesel

(Di martedì 19 settembre 2023) Sarà ordinabile dalla metà dell'anno prossimo, per entrare in produzione a fine anno ed essere consegnato ai primi clienti all'inizio del 2025, il primo esempio di pick-up di taglia media con powertrain ibrido-in. Laha infatti deciso di affiancare aicon motoria 4 cilindri 2.0 e 6 cilindri 3.0 V6 (nonché al 3.0 V6 a benzina, esclusivo del Raptor) una variante con doppio propulsore benzina/elettrico e batterie ricaricabili, per consentire un'autonomia in modalità a corrente di oltre 45 chilometri. Per il momento il costruttore si limita ad annunciare solo alcune caratteristiche del prossimo componente della famiglia, indicando per esempio che l'unità termica sarà rappresentata dal 4 cilindri Ecoboost a benzina di 2.3 litri, ma omettendo le informazioni sulla sua potenza e sulla controparte ...

Curiosità: Il Ford Ranger è un pick-up compatto prodotto della Ford per il mercato americano dal 1983 e di cui è stata presentata nel 1998 la quarta serie.

