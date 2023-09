Ford Ranger | il pick-up americano diventa anche plug-in hybrid

Curiosità: Il Ford Ranger è un pick-up compatto prodotto della Ford per il mercato americano dal 1983 e di cui è stata presentata nel 1998 la quarta serie.

, il pick - up leader non solo del mercato statunitense, ma anche di quello europeo, in cui primeggia da otto anni, entra in una nuova era. La quinta generazione del pick - up, che vanta la ...Perl'agitazione è iniziata a Wayne in Michigan, cuore della produzione dei pickup Bronco e, con fermate in specifico della linea di assemblaggio e di verniciatura che coinvolgono 3.300 ...

Ford Ranger, nel 2024 arriva la variante PHEV: ecco i primi dettagli ... Automoto.it

Ford Ranger annuncia l'ibrido plug-in OmniFurgone.it

Si allarga la famiglia di Ford Ranger che punta anche sulla spina. All'inizio del 2025 Ford introdurrà infatti il Ranger Plug-In Hybrid, portando per la prima volta questa motorizzazione a bordo del s ...3 di 7 foto Ford Ranger Plug-in Hybrid - RIPRODUZIONE RISERVATA 4 di 7 foto Ford Ranger Plug-in Hybrid - RIPRODUZIONE RISERVATA 5 di 7 foto Ford Ranger Plug-in Hybrid - RIPRODUZIONE RISERVATA 6 di 7 f ...