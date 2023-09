Food | Aiost | dall' Antica Roma ai Borboni torna l' ' Ostricaro fisico' | al via corso in Campania

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) Napoli, 19 set. (Labitalia) - Riprendersi un pezzo di storia di un territorio che si è perso nel tempo. E, perchè no, lanciare una figura professionale che può rappresentare un'opportunità per l'intero settore della ristorazione. Nasce così ildi primo livello per '' che prenderà il via domani, 20 settembre, organizzato da- Associazione italiana ostricari, con le lezioni che si terranno presso le aule formative dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici (Na) e presso il Rione terra di Pozzuoli (Na), grazie ad un protocollo d'intesa con l'Iszm e il patrocinio morale del Comune di Pozzuoli. Un salto indietro nel tempo, a quando nei Campi Flegrei, oltre duemila anni fa, prosperava l'allevamento di ostriche. O al tempo dei, tanto ghiotti di questi ...