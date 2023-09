Flussi migratori in Italia | la critica di Marco Travaglio a Giorgia Meloni

Curiosità: Le migrazioni sono spostamenti che specie viventi animali compiono in modo regolare, periodico (stagionale), lungo rotte ben precise (e in genere ripetute), e che coprono distanze anche molto grandi, seguiti da un ritorno alle zone di partenza.

Legalità significa anche non consentire che enormi numeri di persone siano costretti a viaggi rischiosi per la vita mediante una corretta predisposizione e gestione deie un efficace controllo ...La Francia: la soluzione non può che essere europea Nel giorno in cui il governo italiano ha varato ulteriori misure in materia di gestione dei, con la realizzazione di nuovi Centri ...

Tajani alle Nazioni Unite mostra le cartine con i flussi migratori verso l’Italia: «Serve un nuovo piano... Corriere della Sera

L’inerzia nella gestione dei flussi migratori nutre sospetti sulle istituzioni Il Foglio

L’Europa deve presentarsi all'Africa credibilmente unita, e deve dare l’idea che il Mediterraneo sia davvero un tavolo di confronto e cooperazione. L'intervento di Paolo Pirani, consigliere del Cnel.Lo stato non può assistere impassibile a un fenomeno tale da destabilizzare l’assetto sociale della sicurezza, dell’abitazione, del lavoro, della scuola e della salute. Allo stesso modo l’Europa non p ...