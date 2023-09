Firenze | dal Rinascimento a capitale delle multe

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate». Il celebre verso, inciso sulla porta dell'Inferno dantesco, dovrebbe oggi essere stampato sulla segnaletica che indica l'ingresso nel territorio comunale divista la quantità di implacabili autovelox. Viene anche in mente il buffo doganiere del film Non ci resta che piangere con Benigni e Troisi. Chiunque siate, qualunque cosa portiate: «Un fiorino». Infatti lache per secoli ha fatto parlare di sé come la città di Dante e del, oggi - che è la città di Dario Nardella (Pd)- fa parlare di sé soprattutto per l'enorme quantità didovute agli autovelox e ai velocar. Nei giorni scorsi l'attore e regista Leonardo Pieraccioni - grande comico fiorentino- su Instagram ha fatto l'esilarante racconto della sua recente multa. Ha superato di 3 km/h il limite ...