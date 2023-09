Finali Coppa Davis 2023 | Volandri | “Ora arriva il bello Olanda squadra che ha fatto benissimo | ma ci faremo trovare pronti”

Curiosità: Le finali della Coppa Davis 2023 (Davis Cup Finals in inglese) sono il più alto livello della Coppa Davis 2023. La fase a gironi si disputerà dal 12 al 17 settembre 2023 su campi in cemento indoor in sedi da definire. La fase a eliminazione diretta si disputerà dal 21 al 26 novembre 2023 presso il Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, in Spagna.

Gli azzurri di Volandri affronteranno gli oranje nelle Finals di Malaga per cercare di strappare il pass per le semifinali ...