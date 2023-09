Filippine | prenota un tour che include video con drone | quando scopre com' è fatto scoppia a ridere

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 19 settembre 2023) Su TikTok è diventato virale un: un turista in vacanza nelleha mostrato come viene realizzato il "con" incluso nel suo. Spoiler: non c'è nessun. Lesono uno degli arcipelaghi più numerosi al mondo: le isole che la compongono sono oltre 7.000. Alcune di queste sono disabitate, mentre in alcune città (come Manila) c'è una concentrazione altissima di abitanti. Vista la loro posizione al centro del Pacifico, hanno subito numerose influenze nel corso della storia, partendo da quella inglese, passando per quella spagnola, americana e - chiaramente - asiatica. Questo melting pot ha contribuito a creare una società molto diversificata e ricca di culture diverse. Essendo una nazione a forte vocazione turistica, i filippini sono ...